El runrún: ¿Arte desprotegido?

Y es que el conocido artista, impulsor de la muestra en calidad de presidente de la Asociación Profesional de Arte Sacro Onubense (Apaso), ha pedido ayuda para garantizar la protección de las obras que conforman la muestra 'Mater Mea', que estos días puede visitarse en el Espacio de Santa Fe.

«Estamos un poco desesperados y necesitamos catenarias para salvaguardar las obras de arte de la exposición Mater Mea«, ha asegurado en redes sociales Chema Riquelme. »Por favor, hermandades y amigos, ¿nos podéis ayudar?«, ha solicitado, en un llamamiento que invita a preguntarse si habrá pasado algo para considerar que los trabajos que conforman la exposición no están debidamente protegidos.

La muestra está formada por obras de 32 artistas y artesanos onubenses, cuatro de ellos noveles, que representan la excelencia del arte sacro en la provincia en disciplinas tan diversas como la escultura, la pintura, la imaginería, la cerámica, el bordado, la orfebrería, la joyería o la restauración.

Y por suerte, la solicitud de Riquelme ya cuenta con algunas respuestas ofreciendo ayuda, así que parece que finalmente contarán con la salvaguarda adecuada.