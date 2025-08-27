El runrún: La 'emoción' de Mario Conde al promocionar un hotel de Matalascañas

Mario Conde, banquero conocido por impulsar Banesto, ha sido uno de los personajes nacionales reconocidos elegidos por un hotel abierto este año en Matalascañas para promocionarlo. A través de las redes sociales han compartido el extracto de una entrevista donde Conde habla de Huelva con una extraña 'emoción' y en un estado que no parece muy normal.

Se trata del ON City Resort All Inclusive, que ha iniciado con este rostro conocido, que estuvo en su inauguración en mayo, el primer episodio de Charlas cON. Se trata de una entrevista realizada por Doñana Comunicación dede ON Hotels Oceanfront, en Matalascañas.

En este contenido audiovisual Conde habla de sus vivencias personales y su visión sobre el presente y futuro del turismo en España. «Un encuentro cercano, auténtico y lleno de reflexiones que no te puedes perder», indica el perfil de la cadena en redes sociales.

En el extracto difundido se ve a Mario Conde un poco raro en el aspecto y el tono de voz, pero eso no le impide hablar bien de Huelva. Señala que «Andalucía es algo más que un cachondeo, dos palmas y un flamenco por la tarde o el calor» y recuerda que la primera vez que estuvo en El Rocío fue en 1983 y asegura que «me fascinó».

También cuenta que le dijeron que iban a inaugurar un nuevo resort en Matalascañas de la cadena On y que se sorprendió al verlo: «¡es enorme!».