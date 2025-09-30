El runrún: El Willy Fog de Huelva

«El AVE está en marcha», se repite una y otra vez desde diferentes voces del PSOE en las últimas semanas. Sin embargo, el sueño de la alta velocidad parece atrapado en la burocrarcia y sus vericuetos, sin que aún haya una sola traviesa puesta ni haya una fecha clara para disfrutar de esta infraestructura tan necesaria en la provincia de Huelva.

La realidad es que los viajeros onubenses y visitantes viven una odisea en cada trayecto y que se acumulan las averías, retrasos, incidencias y otras circunstancias nada agradables. Sobre el terreno parece imposible convertirse en Willy Fog y viajar por el resto de España desde la estación de Huelva, aunque según el PP este personaje bien podría ser el socialista Gabriel Cruz ante la insistencia en su mensaje de un movimiento que sólo perciben desde su partido.

Al respecto, el Partido Popular de Huelva ha apostado por una estrategia de comunicación poco explorada hasta la fecha y ha lanzado en sus redes sociales un video donde atiza al portavoz socialista Gabriel Cruz y duda de la seriedad de las promesas del Gobierno con respecto al AVE.

En esta publicación dicen los 'populares': «Quizás en las últimas semanas, meses, años has escuchado eso de… «El AVE está en marcha». Sin embargo, la noticia es que no existe semana en que no surjan problemas de conexión y circulación en entre Huelva y el resto del país. A pesar de todo, el señor Cruz sigue defendiendo que todo está en marcha. Que no se para… ¿Y saben que es lo que no para de ocurrir? Exacto, las mentiras y tomaduras de pelo del PSOE con Huelva. Seguimos para bingo…«.

Con la música de la popular serie de dibujos animados de 'La Vuelta al Mundo en 80 días', una versión de la obra universal de Julio Verne, se señala que «la última tomadura de pelo del PSOE con el AVE a Huelva» es precisamente la afirmación de Cruz, quien asegura reiterativamente que «el AVE está en marcha».

Frente al extracto de una intervención de Cruz, se lanza una lluvia de titulares de prensa sobre las mil y una incidencias del tren con Huelva como salida o llegada. No se queda ahí la cosa y personifican en el socialistas otros títulos, como «Gabriel Cruz criticado por su apoyo a los independentistas», «Gabriel Cruz, sigue los pasos de Sánchez y niega las acusaciones de Aldama contra el PSOE», o una foto del dirigente onubense con el expresidente de la Diputación Ignacio Caraballo en una reunión con el exministro Ábalos,implicado en el caso Koldo.

El video termina diciendo «con el PSOE siempre sale Cruz», mientras en la música suena «son 80 dias son, 80 nada más… para dar la vuelta al mundo». Para hacerlo desde Huelva son muchos más. Para esperar la inauguración del AVE, también.