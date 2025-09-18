Llegada histórica de la patrona de Lepe a Huelva

La patrona de Lepe a su llegada al templo de la capital onubense esta tarde-noche

Brillante episodio para la historia de la patrona de Lepe, la Virgen de la Bella, el que ha tenido lugar este jueves 18 de septiembre, es decir, justo dos días antes de la Magna Mariana que se celebrará en Huelva capital.

A las 17.30 horas se abrieron las puertas de Santo Domingo de Guzmán y varios paisanos portaron el cajón cerrado hasta la puerta de la iglesia, donde montaron a la Virgen de la Bella en un camión que era una réplica del que la transportó en el año 1954.

Escoltada por la Guardia Civil y la Policía Local, el camión puso rumbo sobre las 19.00 hasta la Iglesia del Calvario de Huelva, en la zona del antiguo Mercado del Carmen, donde estará hasta el próximo lunes a excepción de las horas en las que procesione el sábado por la tarde.

La hermandad matriz de Lepe ha optado por evocar su propia historia, recuperando la estampa de la Procesión Magna de 1954 en un viaje que ha sido de todo menos discreto. Para la ocasión, se ha acondicionado una réplica del camión que hace 71 años portó a la imagen.

Por el barrio de Las Colonias

El vehículo, un modelo antiguo de color rojo procedente de Asturias, fue preparado meticulosamente. En su parte trasera se instaló una gran urna acristalada que permitió que el cajón que guardaba a la Virgen de la Bella fuera visible durante todo el trayecto por carretera hasta Huelva.

El camión entró en la capital por el barrio de Las Colonias. Una vez en su destino, la urna no se abrió en la misma puerta del templo, como esperaban los presentes, sino ya dentro, donde la patrona de Lepe fue subida a su paso procesional a la vista del público entre múltiples vítores.