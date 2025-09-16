Horarios y recorridos de los autobuses de Huelva durante la Magna Mariana 2025

La ciudad de Huelva se prepara para vivir este sábado 20 de septiembre una jornada histórica con la Magna Mariana, y desde la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Huelva (Emtusa) ya han confirmado que el transporte urbano también se adaptará ese día al objeto de facilitar los desplazamientos de onubenses y visitantes.

Así, el ayuntamiento pondrá en marcha un servicio especial de autobuses, con refuerzos y lanzaderas gratuitas, que funcionará durante toda la celebración.

Lanzadera gratuita desde el recinto colombino

Uno de los principales recursos será el servicio de lanzadera gratuito, que conectará de forma ininterrumpida el parking público habilitado junto a la calle Manuel de Falla, a la altura de la portada del recinto colombino, con el centro de la ciudad.

Este dispositivo funcionará de 13.00 a 1.00 horas, con salidas en ambos sentidos para garantizar la movilidad de quienes acudan en coche.

Refuerzo de líneas y horarios ampliados

Además, Emtusa reforzará el servicio ordinario y prolongará los horarios de varias líneas hasta la medianoche, aunque algunos itinerarios se verán forzosamente modificados por su paso por el centro: la empresa advierte de que, de forma excepcional, las líneas 3, 4 y 7 no podrán acceder al centro durante la tarde. En este caso, su inicio y finalización estarán en la rotonda Dinastía Los Litri. Por su parte, la parada de Zafra será el punto de referencia para las líneas 1, 2, 5, 6 y 8.

En cuanto a la ampliación de horarios, desde la parada central de Zafra saldrán las líneas 1, 2 y 8 hacia las barriadas, con horarios especiales a las 23.00, 23.20, 23.40 y 00.00 horas.

La línea 7, con salida desde la rotonda de Los Litri, las efectuará de forma extraordinaria a las 21.55, 22.20, 22.35, 23.00, 23.30 y 00.00 horas hacia sus destinos habituales.

Todos los títulos de viaje de Emtusa tendrán validez en estos trayectos especiales.

Cambios y desvíos en el centro

En coordinación con las autoridades, durante los horarios de los desfiles procesionales las líneas afectadas se desviarán por itinerarios alternativos. Esto puede provocar modificaciones puntuales en los tiempos de paso, tanto en la aplicación de Emtusa como en los paneles electrónicos de las paradas, lo que deberá ser tenido en cuenta por los usuarios.

Con este dispositivo, Emtusa busca dar respuesta a la gran afluencia de personas que se espera en la ciudad durante la Magna Mariana, garantizando alternativas de transporte accesibles, seguras y coordinadas con el desarrollo de un evento que se espera histórico en la ciudad.