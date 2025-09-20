Magna Mariana de Huelva: El baile de los danzaores viste de tradición los pasos de la Virgen de la Peña

La Virgen de la Peña, a su paso por el Ayuntamiento de Huelva

La procesión Magna Mariana ha logrado el hito de implantar en la capital por un día tradiciones con mucho arraigo de otros puntos de la provincia. Uno de ellos es la danza ritual que los danzaores protagonizan en torno a la Virgen de la Peña, patrona de Puebla de Guzmán.

Por delante del paso de la reina andevaleña, el grupo de jóvenes danzarines, vestidos con el traje tradicional, saltan y bailan empuñando espaldas. Forman diferentes estructuras entrelazadas al ritmo del tambor, todo un espectáculo visual que ha cobrado un especial protagonismo en este acontecimiento, conformando una de las imágenes más plásticas que se han podido contemplar.