Magna Mariana de Huelva: Los hosteleros cifran una caída del 20% en los ingresos por las restricciones impuestas

La Asociación Provincial de Bares y Cafeterías de Huelva (Bareca) no ha realizado un balance positivo de la Magna Mariana celebrada este sábado en cuanto a volumen de negocio. Su presidente, Rafael Acevedo, detalló a Huelva24.com que los asociados de la zona centro de la ciudad, más cercanos al recorrido oficial de la procesión jubilar y expuestos a sus restricciones, como no disponer de terrazas, vendieron «un 20% menos que un sábado normal».

Tras hacer un sondeo entre sus afiliados, Bareca ha percibido que están «muy cabreados», porque consideran que desde la organización «se han excedido con las limitaciones» vista la afluencia de personas que hubo y cómo se desarrolló todo. «El evento estuvo muy bien organizado, pero no he visto tantísimas personas que justificaran tantas limitaciones», indicó Acevedo.

Terraza recogida de un establecimiento de Gran Vía H. Corpa

Mejores ventas en los establecimientos más alejados

El balance cambia en lo que se refiere a los bares, restaurantes y cafeterías asociados que se encuentran más alejados del centro, sin sus limitaciones, y en barrios. Aquí los datos revelan que «han vendido un 18% que un sábado normal, pero ha sido más flojo que un Domingo de Ramos», expuso el presidente de Bareca.

Rafael Acevedo ha felicitado a la organización de la Magna Mariana, que ha personificado en Luis Alburquerque. «El evento quedó muy bonito y desde Bareca consideramos que es muy bueno para Huelva, pero pedimos que se nos consulte y nos tomen en cuenta, porque somos un motor muy importante para la ciudad», recalcó.