Magna Mariana de Huelva: Moguer abraza El Polvorín con la Virgen de Montemayor

La Virgen de Montemayor, patrona de Moguer, por el barrio del Polvorín

La sensación de vivir algo histórico afloraba en las pupilas de los moguereños desplazados hasta Huelva para acompañar en la Magna Mariana a la Virgen de Montemayor. La patrona de Moguer abrazó con sus fieles el Polvorín, una parroquia y barrio con un gran sabor cofrade y que abrió sus puertas para dar valor y protagonisto a la señora coronada de la ciudad juanramoniana.

La primera Virgen coronada de la provincia de Huelva desde que existe la Diócesis onubense, se mostró esplendida ante los fieles que entregados a ella le lanzaban vivas y piropos sin parar.