Magna Mariana de Huelva: San Sebastián vibra con la Virgen de la Paz

La Virgen de la Paz, en su salida desde la iglesia de San Sebastián para participar en la Magna Mariana

La esperada Magna Mariana de Huelva tuvo uno de sus comienzos en torno a la iglesia de San Sebastián, que tenía a toda su feligresía en la calle para arropar a Nuestra Señora de la Paz. La sagrada titular de la Hermandad de Los Mutilados fue la segunda de la jornada en echarse a la calle para participar de un día histórico.

Multitud de fieles se concentraron en torno a la iglesia para no perder un detalle de la salida de la Virgen de la Paz, que con sus mejores galas maniobró en el porche de su templo, para después descender la rampa lateral y poner el pie en la calle y caminar hacia la carrera oficial.