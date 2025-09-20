Magna Mariana de Huelva: San Sebastián vibra con la Virgen de la Paz

La venerada imagen de la Hermandad de Los Mutilados ha sido la segunda en echarse a la calle en esta histórica jornada

Magna Mariana de Huelva, en directo: última hora de la procesión y paso por el recorrido oficial

Guía de la Magna Mariana de Huelva 2025: horarios, recorridos, vírgenes que procesionan y toda la información que debes saber

La Virgen de la Paz, en su salida desde la iglesia de San Sebastián para participar en la Magna Mariana Sergio borrero
Mario Asensio Figueras

Mario Asensio Figueras

Huelva

La esperada Magna Mariana de Huelva tuvo uno de sus comienzos en torno a la iglesia de San Sebastián, que tenía a toda su feligresía en la calle para arropar a Nuestra Señora de la Paz. La sagrada titular de la Hermandad de Los Mutilados fue la segunda de la jornada en echarse a la calle para participar de un día histórico.

Multitud de fieles se concentraron en torno a la iglesia para no perder un detalle de la salida de la Virgen de la Paz, que con sus mejores galas maniobró en el porche de su templo, para después descender la rampa lateral y poner el pie en la calle y caminar hacia la carrera oficial.

