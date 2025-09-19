Estas son las plazas hoteleras que aún quedan disponibles en Huelva para la Magna Mariana y los precios por habitación

El hotel Costa de la Luz situado en la Alameda Sundheim de Huelva capital

La Magna Mariana de Huelva, que se celebrará este sábado día 20 de septiembre por las calles de la capital onubense, supondrá también un impulso económico muy positivo para negocios como los de la restauración, con muchos bares y restaurantes que lo tienen ya todo reservado, o los de la hostelería.

La ocupación hotelera supera ya el 90% en la capital y hay algunos hoteles que no tienen disponibilidad para pasar la noche del sábado al domingo. Pero todavía quedan algunas habitaciones en varios de Huelva y alrededores y, según consulta realizada en el portal Booking, estos son los precios (para dos adultos y sin desayuno incluido) para los que quieran todavía reservar plaza a última hora para no perderse el religioso evento histórico.

En el Exe Tartessos, de cuatro estrellas y situado en la avenida Martín Alonso Pinzón, quedan habitaciones dobles para dos adultos a un precio de 188 euros. También el NH Luz es de cuatro estrellas y le quedan algunas a 215 euros. Está ubicado en la Alameda Sundheim.

En esta misma calle de la capital onubense está el Hotel Familia Conde, de tres estrellas, siendo el coste de una habitación doble, con una cama grande o dos medianas, de 162 euros para la noche del 20 al 21 de septiembre. En cuanto al Senator Huelva, en la avenida Pablo Rada y de tres estrellas, el precio sería de 204 euros (subiría a 236 si se elige la opción de una cama extragrande).

El GrowersGo Boutique Huelva, en la avenida Manuel Siurot, tiene aún una habitación individual disponible a un coste de 175 euros la noche, además de otras dos plazas en una habitación compartida de ocho camas, siendo el precio de 55 euros por persona.

Y el Hotel Santana, de una estrella y situado en la calle Aserradero de la capital, tiene habitaciones dobles disponibles a un precio de 110 euros.

Provincia

Lógicamente hay más plazas disponibles repartidas en la provincia y no muy lejos de Huelva capital. Estos serían algunos de los precios de las habitaciones dobles sin desayuno:

- Leo Punta Umbría (139 euros).

- Leo Deluxe Punta (193 euros).

- Barceló Punta Umbría (198 euros).

- Hotel La Pinta en Palos de la Frontera (75 euros).

- Hotel Puerto de Palos La Rábida (90 euros).

- Garden Playa Natural El Rompido (141 euros).

- Hotel Nuevo Portil Golf (104 euros).

- Playacartaya (172 euros).

- Hotel Niza en San Juan del Puerto (65 euros).

- Hotel Carabela Santa María en Mazagón (81 euros).

- Precise Resort El Rompido (194 euros).

- Hostel Ciudad Trigueros (65 euros).

- Plaza Chica en Cartaya (85 euros).

- Hotel Marlin Antilla Playa (177 euros).

- Hotel Ciudad de Lepe (95 euros).