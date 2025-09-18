Cortes de tráfico durante la Magna Mariana de Huelva 2025: a qué hora empiezan y a qué calles afectan

El barrio del Polvorín ya está engalanado para vivir el intenso desfile procesional del sábado

Con motivo de la Procesión Magna Mariana 2025, que tendrá lugar el próximo sábado día 20 de septiembre, la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Huelva ha comunicado que entre las 17.00 y las 00.00 horas se establecerán cortes de tráfico en el centro de la capital onubense, lo que implicará la imposibilidad de entrada y salida de vehículos en la zona delimitada.

Zona restringida

La restricción afectará a la zona peatonal y a las siguientes vías:

- Calle Puerto.

- Calle Palos hasta calle Padre Marchena.

- Plaza Quintero Báez.

- Avenida Italia hasta calle Ángel Muriel.

- Calle Jesús de la Pasión.

- Calle San José.

- Calle La Palma.

Puntos de cortes de tráfico

Afectarán a las siguientes calles:

- Avenida Pablo Rada / Plaza Litris / Jesús de la Pasión.

- Prohibida la circulación en sentido Plaza de San Pedro y Plaza Quintero Báez.

- Se permitirá el acceso al parking de Pablo Rada.

- Calle San José / Calle La Palma.

- Prohibida la circulación en sentido calle San José.

- Corte en calle Cala para evitar salida a calle Puerto.

- Avenida Alemania / Calle Puerto.

- Prohibida la circulación en sentido Calle Puerto.

- Avenida Italia / Calle Ángel Muriel.

- Prohibida la circulación en sentido Avenida Italia (dirección Nuevo Mercado).

- Avenida Italia / Alameda Sundheim.

- Prohibida la circulación en sentido Alameda Sundheim.

- Alameda Sundheim / Calle Padre Laraña.

- Prohibida la circulación tanto en sentido Alameda Sundheim como en sentido Avenida Italia.

ℹ️ Información sobre los cortes de tráfico que se realizarán con motivo de la Magna Mariana de Huelva.



👉En la medida de lo posible se permitirá el acceso a garajes privados.



🗓️20 de septiembre

⏰Inicio: 17.00 h

Recomendaciones a usuarios de garajes

"Se recuerda a los usuarios de garajes públicos y privados situados dentro de la zona restringida que no estará permitida la entrada ni la salida de vehículos durante el periodo indicado. Se recomienda planificar los desplazamientos y retirar los vehículos con antelación en caso de ser necesario.

Esta medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana y facilitar el correcto desarrollo del evento. Agradecemos su comprensión y colaboración", han señalado desde la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Huelva.