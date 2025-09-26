Cierre temporal del Burger King de La Palmera en Huelva

El Burger King de la Plaza Quintero Báez ha cerrado temporalmente por reformas

Algunos de los habituales clientes de Burger King se habrán visto sorprendidos estos días cuando se han acercado al establecimiento de dicha franquicia en la Plaza Quintero Baez de Huelva, es decir, en el céntrico lugar conocido coloquialmente como La Palmera.

Y es que aparece un cartel en el que se señala que está cerrado temporalmente por reformas. No viene la fecha de una posible reapertura de un local que tiene dos plantas y que suele ser muy frecuentado por personas de todas las edades, principalmente los fines de semana.

En el cartel también se pide que los clientes "disculpen las molestias" y que les seguirán atendiendo en los establecimientos de Burger King que hay en los centros comerciales Aqualon y Holea. No nombran, eso sí, a otros locales de la marca en la capital onubense, como los situados en el Torrejón o Fuerzas Armadas.

El cartel que aparece en la puerta del establecimiento

Doble novedad en Viaplana

De otro lado, en el barrio de Viaplana de Huelva ha habido también recientes novedades en estos días en el sector de la restauración.

Así, el Gastrobar Eclipse ahora tiene una nueva denominación al cambiar de propietarios y se llama Mulhacén 13, mientras que justo enfrente el bar Sebas, que lleva cerrado varios meses, ahora se llama Mapache y está a punto de abrir sus puertas.