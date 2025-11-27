Una experta en decoración revela el truco definitivo para poner las luces de Navidad que están siguiendo todas las influencers: «Os va a quedar un árbol de revista»

Se acercan las fechas en las que toca poner la casa a punto para la Navidad. Con lo cual, muchos ya empiezan a sacar cajas, revisar adornos y planificar cómo quedará cada rincón del hogar para estas próximas fiestas. Y es que la decoración navideña requiere algo de estrategia si queremos que el resultado sea equilibrado, bonito y sin caer en el caos habitual de cables y luces.

Por eso, cualquier truco útil es bien recibido. Y justo una experta en decoración se ha vuelto viral en TikTok al explicar el método definitivo para colocar las luces de Navidad sin complicaciones. «Si tu árbol nunca te queda así de espectacular es por este motivo«, avanza Paula en un vídeo a través de la cuenta @rusticalm.home, instantes antes de contar un truco práctico y visual que ya están siguiendo muchas influencers.

Este es el truco definitivo para poner las luces de Navidad

«Lo primero que tienes que hacer es abrir súper bien las ramas; ábrelas en forma de estrella y las puntas, siempre mirando hacia arriba«, comienza diciendo Paula, antes de centrarse en »lo más importante, la iluminación«.

@rusticalm.home ✨🎄 Tips rápidos para que tu árbol quede precioso: cómo colocar las ramas y cómo poner las luces de hada (sin repetir mi error de empezar desenrollando todo y por arriba 🙊) quienes visteis mis stories de ig ya sabéis… Si seguís estos trucos, os va a quedar un árbol de revista. ¡Pronto os enseño la deco completa! ❤️✨

En su caso, para un árbol de 2,10 metros, esta experta en decoración ha comprado «200 metros con 2000 LED. Aquí es dónde tienes que hacer un trabajo de paciencia porque, sí, tienes que ir poniéndolas rama por rama; de atrás hacia adelante, y volviendo a atrás para comenzar. Sobre todo, con las luces encendidas y comenzando por abajo«.

Por último, matizando en esa técnica, Paula expresa que «esto, tranquilamente, te puede llevar unas dos horas, pero el resultado merece la pena, de verdad. Aquí estaba yo, que no me lo creía«.