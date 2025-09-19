Fecha y hora oficial del inicio del otoño 2025 en España: éste es el día en el que comenzará la nueva estación

El verano está cerca de terminar y pronto comenzará de forma oficial el otoño en España

A las puertas del otoño, España sigue bajo un calor más propio de pleno verano. Y es que vario puntos del país se encuentran a estas alturas del año (mediados de septiembre) en alerta amarilla por altas temperaturas. Este calor sofocante, además, está teniendo especial incidencia en Andalucía, donde los termómetros vuelven a acercarse a los 40 grados.

Pese a esta situación, el calendario indica lo contrario, pues el verano está en su recta final y la nueva estación está a punto de comenzar. De hecho, pronto llegará oficialmente el otoño, aunque de momento el tiempo no acompañe a esa transición en todo el país.

¿Cuándo se inicia oficialmente el otoño 2025 en España?

En concreto, el otoño de 2025 comenzará oficialmente el lunes 22 de septiembre a las 20.19 horas en la península, con el equinoccio que marca el inicio de la nueva estación. A partir de ese momento, los días serán más cortos que las noches y se dará paso a un periodo que se prolongará hasta el 21 de diciembre a las 10.03 horas, instante en el que comenzará el invierno. En total, serán unos 90 días de estación otoñal.

Además, el otoño trae consigo el habitual cambio de hora. Este año se llevará a cabo en la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre; a las 03.00 horas, el reloj deberá atrasarse a las 02.00 (horario peninsular), lo que supondrá recuperar una hora de sueño. Con este ajuste se dará inicio al horario de invierno, que permanecerá vigente hasta la próxima primavera.