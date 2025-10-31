La Fundación Nao Victoria abre su convocatoria de voluntariado internacional para viajar gratis a Estados Unidos

El Galeón Andalucía comienza una nueva gira por Estados Unidos. Viajar gratis por las ciudades más icónicas de la costa este de EE.UU como Nueva York, Boston o Miami ya está al alcance de cualquiera que quiera formar parte de la tripulación.

Despertar cada día con el sonido del mar, aprender a izar velas, descubrir puertos increíbles y compartir historias con gente de todo el mundo. Cada día es un descubrimiento. Más que un voluntariado, es una aventura que conectará a personas de diferentes culturas y dejará recuerdos y amigos para toda la vida a todo aquel que la experimente.

La Fundación Nao Victoria abre su convocatoria de voluntariado internacional, dirigida a todas aquellas personas dispuestas a vivir la aventura de sus vidas. "No necesitas experiencia previa: solo ganas de aprender, espíritu aventurero y actitud positiva. Si además cuentas con visado para trabajar en EE.UU. o nacionalidad americana, tendrás un punto extra a tu favor para embarcarte en esta travesía única", señalan desde la organización.

«Aquí lo que más valoramos son las ganas, la actitud y la ilusión de vivir algo único», comenta el capitán del Galeón Andalucía, Miguel Ángel Cuesta.

Mientras que el Galeón Andalucía hará una gira por la costa este de EE.UU, la Nao Santa María, la Nao Victoria y el Pascual Flores harán giras por Europa y Reino Unido, además de visitar Irlanda y grandes ciudades.

«Me subí al barco sin saber muy bien a qué iba... y me bajé con amigos de medio mundo y con recuerdos que no cambiaría por nada», cuenta Marina, una voluntaria que repite por tercer año.

No necesitas experiencia previa: solo ganas de aprender, espíritu aventurero y actitud positiva ALE MALLADO

Solo tienes que visitar la web www.fundacionnaovictoria.org, ir al apartado «Voluntariado» y rellenar el formulario de inscripción. Una vez recibido, el equipo se pondrá en contacto contigo si eres seleccionado para vivir la mayor aventura de tu vida.

La experiencia incluye alojamiento a bordo, formación, comidas y, sobre todo, la oportunidad de vivir algo que muy pocas personas en el mundo han experimentado.

Construido en los astilleros de Punta Umbría

El Galeón Andalucía es una réplica de un galeón español del siglo XVII. Barcos que protagonizaron las rutas comerciales y culturales que durante más de tres siglos (XVI- XVIII) unieron España con América y Filipinas a través de las llamadas ¬flotas de Indias. Fue la ruta marítima más larga en duración y en recorrido de la historia de la navegación.

Fue construido en 2009-2010 por la Fundación Nao Victoria, bajo el diseño y dirección de Ignacio Fernández Vial, en los astilleros de Punta Umbría y botado el 30 de noviembre de 2010. Entre los años 2010 – 2016 ha navegado más de 48.000 millas náuticas por los grandes océanos y mares del mundo haciendo escala en puertos de los cuatro continentes del planeta, participando en diversos proyectos culturales. Ha surcado el océano Pacífico y el Índico, cruzado el Atlántico y navegado por el Mediterráneo, mar Rojo, mar de la China, mar Egeo, Bósforo y el mar Caribe. Ha visitado más de cien puertos de todo el mundo abriendo sus cubiertas a público.