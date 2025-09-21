El Imserso avisa: estas son las personas que podrán viajar con tarifa plana de 50 euros esta temporada a cualquiera de los destinos

Una de las novedades del Imserso para sus viajes de esta temporada es la introducción de una tarifa plana de 50 euros

La temporada 2025-26 del Programa de Turismo Social del Imserso ya está en marcha y, como cada año, miles de pensionistas tendrán la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones a precios reducidos en distintos puntos de España. Este plan, que se ha consolidado como una de las iniciativas más valoradas entre los jubilados, ofrece estancias accesibles mediante tres modalidades de viaje, las habituales de los últimos años.

Modalidades de viajes del Imserso 2025-2026 Zona Costa Peninsular: estancias de diez y ocho días en Cataluña, Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

Zona Costa Insular: estancias de 10 y 8 días en Canarias e Islas Baleares.

Turismo de Escapada: estancias de 4, 5 y 6 días diferentes tipos de viajes, como 'Circuitos culturales', 'Turismo de naturaleza', 'Capitales de provincia' y 'Ciudades de Ceuta y Melilla'.

En esta nueva edición, el Imserso pondrá a disposición un total de 879.213 plazas. Además, llegan importantes novedades; una de ellas es la posibilidad de viajar con mascotas y, en materia económica, la introducción de una tarifa plana de 50 euros, que permitirá a los beneficiarios acceder a determinados viajes a un precio simbólico.

Estas personas podrán viajar con tarifa plana de 50 euros en los viajes del Imserso

Para hacer posible que los pensionistas con menos recursos viajen por solo 50 euros (independientemente del destino escogido), el Imserso reserva 7.447 plazas específicamente dirigidas a quienes perciben una pensión mensual igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez, fijado actualmente en 568,70 euros.

En este sentido, el propio organismo será el encargado de cubrir la diferencia de precio, que en algunos casos puede superar los 400 euros, según la modalidad del viaje. De este modo, se garantiza que los jubilados con ingresos más bajos también puedan beneficiarse del programa y disfrutar de unas vacaciones en igualdad de condiciones.