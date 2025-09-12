Huelva, al rojo vivo: hasta cinco incendios permanecen activos este viernes en distintos puntos de la provincia

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha informado de que en la tarde de este viernes permanecen activos cinco incendios en diferentes municipios onubenses, que mantienen movilizados a efectivos de distintos parques de la provincia junto al dispositivo del Plan Infoca.

El fuego más temprano se declaró en Paterna del Campo en torno a las 15.00 horas, lo que obligó a desplazar a cuatro bomberos del parque de Almonte con dos vehículos, además del apoyo inicial de ocho efectivos y cinco vehículos del parque de San Juan del Puerto, ya retirados de la zona. El Infoca trabaja igualmente en la extinción de este incendio forestal, que ha llegado a desplegar hasta siete grupos de bomberos forestales, además de varios medios aéreos.

Poco después, a las 15.24 horas, se registró un segundo incendio en la A-472, kilómetro 20, en el término municipal de Manzanilla, que afecta a una zona de trigal. En este operativo permanecen cuatro bomberos del parque de San Juan del Puerto con tres vehículos.

El tercer incendio se declaró a las 15.43 horas en Calañas, en la carretera H-15101, kilómetro 1, en el paraje del Embalse de Teliarán, próximo a unas placas solares. En este caso, se han movilizado los parques de Minas de Riotinto y Valverde del Camino con cuatro camiones y seis bomberos, en labores coordinadas también con Infoca, que ha desplazado a la zona cinco grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y dos autobombas.

El cuarto fuego comenzó a las 17.45 horas en Bollullos Par del Condado, en el camino de Las Pendencias, donde las llamas afectan a una zona de pasto próxima a viviendas. Hasta el lugar se han desplazado tres vehículos del parque de San Juan del Puerto con cuatro bomberos, sin que por el momento haya más información sobre su evolución.

Un poco más tarde, alrededor de las 18.00 horas, ha sido Rociana del Condado, en concreto la carretera 4104, en la avenida Ramón y Cajal, donde se ha declarado un quinto incendio. Se trata de una zona de pasto agrícola pero al haber postes eléctricos en la zona el riesgo es mayor, según han indicado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

Condiciones difíciles

Los dispositivos de extinción continúan trabajando de manera simultánea en estos puntos de la provincia, en una tarde especialmente complicada por la simultaneidad de siniestros y las condiciones meteorológicas, tras el aumento de las temperaturas registrado en la jornada de hoy.