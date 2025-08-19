Atasco en la A-49: Un accidente en el Aljarafe provoca retenciones kilométricas hacia Huelva

Un accidente de tráfico registrado a mediodía de este martes en la comarca sevillana del Aljarafe está provocando importantes retenciones en la autovía A-49 en sentido Huelva. Según la información facilitada por el servicio de Emergencias 112 y la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro ha generado una cola de vehículos de más de cinco kilómetros.

El suceso ha tenido lugar sobre las 11.20 horas, cuando un turismo se ha salido de la calzada por causas que se desconocen y ha impactado contra la mediana en el punto kilométrico 21,5, a la altura del término municipal de Huévar (Sevilla). Afortunadamente, no se han registrado heridos. El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de mantenimiento de carreteras, que ya trabajan en la zona.

Atasco en la ruta hacia Huelva A.M.

Como consecuencia del impacto, la DGT informa de que el carril derecho se encuentra cerrado en ese punto kilométrico, lo que ha originado una retención que se extiende desde el kilómetro 16, en Benacazón, hasta el 21,5, en Huévar. En total, son 5,5 kilómetros de circulación irregular en sentido Huelva.

Esta incidencia se suma a otro obstáculo fijo que ya existía en la misma autovía, en el kilómetro 23, también en Huévar, donde se registra un estrechamiento de carriles en la salida hacia la localidad desde las 21.40 horas de ayer lunes. Se recomienda a los conductores que circulen por la zona que extremen la precaución.