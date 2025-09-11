Estabilizado el incendio que había provocado el corte de la N-433

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por estabilizado el fuego en el paraje La Dehesilla de Higuera de la Sierra que se había originado esta madruga por el incendio de un camión, motivando el corte en ambos sentidos la carretera N-433.

Según el Infoca, las llamas han quedado estabilizadas a las 13.10 horas de este jueves, toda vez que hasta la zona se han desplazado para sofocar el fuego seis grupos de bomberos forestales, un técnico de extinción, tres técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, cuatro camiones autobombas y dos buldóceres, una unidad médica y una unidad de Meteorología y de Análisis.

Asimismo, para trabajar por aire han acudido dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un avión de coordinación, así como un helicóptero ligero y otro semipesado.

Desvíos alternativos

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), la circulación está condicionada y se han habilitado desvíos alternativos por la A-479 y la A-461.