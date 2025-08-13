Incendio en Huelva: Aumentan los medios en la extinción del fuego en Aroche, que incorporan efectivos portugueses

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha aumentado los medios, tanto aéreos como terrestres, para lograr estabilizar el incendio declarado sobre las 14,10 horas de este miércoles en el paraje La Contienda de Aroche. En las tareas de extinción se han incorporados efectivos de Moura (Portugal).

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', hasta la zona se han desplazado ocho helicópteros, seis aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un avión de coordinación.

Por tierra, se han desplazado seis camiones autobombas, cuatro buldóceres, cuatro Bricas, un Grupo Regional de Mando, diez grupos de bomberos forestales, un Técnico de Extinción, seis Técnicos de Operaciones, dos agentes de Medio Ambiente, una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios, una Unidad Médica de Incendios Forestales, un PMA y, además, se han incorporado bomberos de Moura (Portugal)

Coordinación constante

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Aroche han señalado que están atentos a su evolución y «en coordinación constante con los servicios de emergencia», toda vez que los están centrando sus «esfuerzos» en «atender y apoyar a los trabajadores que están luchando por controlar el incendio que afecta a La Contienda«, de hecho, están instalado un pequeño campamento para asistir a los efectivos», toda vez que han destacado que «las tareas de extinción están siendo complicadas».