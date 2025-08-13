Un nuevo incendio en la sierra de Huelva moviliza a amplios medios del Plan Infoca

El Plan Infoca ha informado este miércoles de que sus efectivos trabajan en el incendio forestal que se ha declarado en el paraje La Contienda, dentro del término municipal de Aroche. Este siniestro se produce apenas unas horas después de que los desalojados por el fuego de ayer en Jabugo hayan podido regresar a sus casas tras quedar el mismo estabilizado.

Según la información facilitada por el dispositivo contra incendios de Andalucía, en la zona trabajan de forma intensa numerosos medios aéreos y terrestres para frenar el avance de las llamas. Entre ellos se encuentran un helicóptero ligero, uno semipesado y otro pesado, así como cuatro aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un avión de coordinación.

En cuanto a los recursos terrestres, el operativo cuenta con cuatro autobombas, cuatro grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones (TOP), dos agentes de medio ambiente (AAMM), dos brigadas de refuerzo contra incendios (Bricas), un buldócer y un Grupo Regional de Mando para la coordinación de las labores de extinción.

Amplio despliegue

El incendio se ha declarado en una zona con importante masa forestal, lo que ha llevado al Plan Infoca a activar desde el primer momento un despliegue amplio y coordinado. Por el momento no se han comunicado nuevos desalojos, aunque la situación se mantiene bajo vigilancia.

La Junta de Andalucía recuerda la importancia de extremar las precauciones en el entorno natural y avisar al 112 ante cualquier indicio de humo o fuego, especialmente en una jornada en la que buena parte de la Sierra de Aracena -y de la provincia de Huelva en general- vuelve a estar en alerta por riesgo extremo de incendios.