Recuperan en Huelva nueve vehículos de alta gama que habían sido robados para vendérselos a narcotraficantes

Uno de los vehículos que pudieron ser recuperados en un polígono industrial de Huelva

La Policía Nacional en Huelva ha recuperado nueve vehículos sustraídos que se encontraban escondidos en una nave de un polígono industrial. Con ello finaliza una investigación que se estaba llevando a cabo desde hacía varios meses y que se inició porque una de las víctimas indicó que había visto su vehículo robado en Huelva.

Se han detenido a tres varones, los cuales formaban un grupo organizado para este tipo de hechos, dedicados a la sustracción, modificación y reparación de vehículos y embarcaciones que, posteriormente, tras contactar con grupos criminales dedicados al narcotráfico, se las ofrecían a cambio de importantes cantidades de dinero, ya que tanto los vehículos como las embarcaciones las preparaban para el transporte de sustancias estupefacientes.

Varios de los vehículos de alta gama fueron sustraídos en Marbella y tenían sustituidas las placas de matrícula por otras falsas. Y los otros vehículos habían sido sustraídos en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba, los cuales todos presentaban modificaciones en los sistemas de arranque y la columna de asientos traseros arranchada para aumentar la capacidad de carga.

Embarcación con 'doble fondo'

La embarcación intervenida estaba modificada con 'doble fondo' y varios motores fuera borda de gran potencia, todo ello con el fin de 'colocarla' en organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Huelva, a los que se les imputan delitos robos con fuerza y falsedad documental.