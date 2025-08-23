Los 'Bésame Salvaje' del concierto de Manuel Carrasco en Isla Cristina

Manuel Carrasco es un artista de gran calibre sin estar reñido con la humildad y la sencillez. Su calidad humana es uno de sus talentos y quizá una de las claves de su dimensión. Él sólo justifica sobradamente el pago de una entrada y verle cantar y sonreír, bailar y hablarle a su gente son argumentos suficientes.

Pero en sus conciertos no hay que dejar de valorar todo lo que rodea al artista. Una gran banda, con profesionalidades de nivel, le acompañaron a la perfección, así como los técnicos que operaron cámaras, las luces, el fuego, los papelillos, además de todos los videos preparados. Todo añadió espectacularidad al show, que alimenta todos los sentidos de los asistentes.

Ellos también son parte importante del recital y más en Isla Cristina. Entre los muchos elementos que suman un extra está la participación de la gente. En este caso, bailaron y cantaron con ganas, redoblaron el buen rollo de Manuel Carrasco y entraron a todo. La entrega fue máxima a un lado y otro del escenario.

Besos con naturalidad

Con gracia y sin vergüenza, también se prestaron a participar en la 'kiss cam' del concierto, denominada 'Bésame Salvaje'. Quienes fueron enfocados se besaron con amor y alegría, ya fueran parejas o familiares con otro parentesco. Un signo más del arte de locales y visitantes, de su talante y naturalidad. Nada que ver con la escena ya famosísima en las redes de la 'kisscam' de un concierto de Coldplay en Boston, donde se destapó una infidelidad al enfocarse a una pareja que corrió a esconderse.

También, en la recta final del concierto, se animó a subirse al escenario un niño, Luca, que cantó un trocito de 'Pueblo Salvaje'. Y antes de que comenzara a sonar las canciones de Manuel Carrasco, el público cantó y bailó los temas que sonaron para amenizar la espera, como los de Queen u Oasis.

Concursos para amenizar la espera

Además participaron en un trivial Salvaje, en el que se preguntó al público sobre «¿Qué representa más el espíritu de Pueblo Salvaje?» y qué significaba el símbolo del último disco y la gira de Manuel Carrasco. Y para calentar motores, se incitó al público a generar decibelios a tope con gritos y aplausos hasta llegar al nivel más alto de un sonómetro mostrado en la pantalla, logrando un nuevo récord.