El actor Mariano Peña añora el Festival de Cine de antes: «Recuerdo que Huelva se volvía loca para recibir a sus ídolos y todo era más bonito»

Mariano Peña atiende a Huelva24 para hablar de diversos temas y en cuestión de cine ha reconocido que el Festival de Huelva de los viejos tiempos lo considera mejor que el actual, porque considera que la ciudad no lo vive con el mismo entusiasmo de antes y no tiene la misma repercusión.

«Recuerdo que Huelva se volvía loca para recibir a sus ídolos y todo era más bonito. Se llenaba todo de luces de neón, como si fuera Nueva York. Últimamente la veo más paradita», opina el actor onubense, que se queda con el espíritu imperante en la muestra cinematográfica durante sus años de reinado indiscutible, antes de la proliferación de otros certámenes.

Una ciudad «más lúdica»

Peña expone que «antes marcaba más la diferencia y la ciudad se volvía más lúdica. Ahora se reduce a la inauguración, la clausura y las salas de cine y habría que darle más bombo».

Insiste en señalar que el pulso de la ciudad antes era más vivo cuando llegaba noviembre. «Recuerdo que Huelva era una fiesta y se engalanaba y se volvía local por atender a los invitados. Había recepciones y venía Lola Flores. No sé si es que ahora no hay dinero o que los actores y la gente famosa no quiere venir», describe.

Utilizando una metáfora, señala que «está feo que lo diga pero al santo hay que sacarlo en procesión para que se dé la catarsis. Hay que sacarlo y vestirlo bonito, ponerle flores al paso».

Mariano Peña no es el único personaje del mundo de la cultura que ha vivido el festival de cerca y se ha mostrado con el tiempo descontento con su evolución. El propio creador de la muestra cinematográfica, José Luis Ruiz, consideró que en los años que estuvo al frente se vivieron las mejores ediciones y evitó analizar el pasado reciente del festival onubense.