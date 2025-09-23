El Barco Dragón del CD Tartessos Huelva reina en el Campeonato de España

Los medallistas del CD Piragüismo Tartessos Huelva, con sus medallas

El equipo dragón del CD Tartessos Huelva logró unos extraordinarios resultados en el Campeonato de España de 500 metros, celebrado este fin de semana en el Embalse de Pontillón do Castro (Pontevedra). Se disputó en la categorías sénior y veteranos, donde las tripulaciones se combinaban.

El club onubense logró subir a lo más alto de podio para colgarse el oro en las modalidades DB10 y DB20. Además se colgaron la plata el DB10 de categoría senior femenino y el DB10 open masculino senior.

En la categoría senior estuvieron Francisco Torrescusa, Guillermo Flores, Alberto Alonso, Sergio Sánchez, Mario Sánchez, Rodrigo López,Samuel Silvera, José Antonio Muñoz, Álvaro Martínez, Eduardo Real, laura Franco, Araceli Alonso, Martina Rodriguez y Andrea Montes. En veteranos los integrantes fueron Belén Torres, Raquel Naranjo, Araceli Zafra, Subterráneo Lozano, Rosalía Noceda, Tania Redondo, Patricia Rodriguez, Ana Figueroa, Ana Gravan y Katie Roberts.

Ejercieron de timoneles de las embarcaciones Sergio Sánchez, Araceli Alonso, Raquel Naranjo y como tambores de las mismas Laura Franco, Ana Gravan y Ana Figueroa.

En la Liga Iberdrola Dragón el club onubense se ha situado en la quinta posición de 33 puestos tras disputar en cuatro pruebas en su primera temporada nacional.

Desde el club agradecen el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Huelva, la Autoridad Portuaria de Huelva, la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva.