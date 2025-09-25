Las Fiestas de la Virgen del Rosario en Paymogo fundirán la cultura popular y la hospitalidad andevaleña

Uno de los carteles que anuncia las Fiestas del Rosario en Paymogo

La Diputación de Huelva ha acogido este jueves por la mañana la presentación de las Fiestas de la Virgen del Rosario de Paymogo, que este año se celebrarán desde el 28 de septiembre hasta el 26 de octubre con un amplio programa de cultos, actividades festivas y encuentros vecinales en honor a la patrona de la localidad andevaleña.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha destacado que «el Rosario de la Aurora y la Procesión, acompañada por las salvas de los cazadores en recuerdo de la batalla de Lepanto, son escenas que hablan de identidad, de raíces y de un patrimonio vivo que debemos cuidar y proyectar al futuro».

Por su parte, la teniente de alcalde de Paymogo, Juana Agustiño, ha subrayado que «estas fiestas son el reflejo de la fe y la hospitalidad de un pueblo que abre sus puertas para compartir con todos la alegría de su patrona».

Entre los actos más esperados figuran el Solemne Besamanos, la ofrenda de trigo y el rezo comunitario en la Plazoleta, la Procesión Triunfal del 4 de octubre con fuegos artificiales, la Novena y la Santa Misa en la festividad litúrgica del 7 de octubre.

La programación también reserva espacio para la convivencia con fandangos, flamenco y la tradicional Locajá, además de los amaneceres de los Campanilleros y Rosarios de la Aurora que recorrerán las calles cada domingo.

El atractivo de esta fiesta viene representado por el recorrido procesional por las calles del pueblo, donde los cazadores, desde los tejados y doblados de las casas, lanzan salvas con sus escopetas en memoria de la Victoria de la Batalla de Lepanto. Finalmente concluye con el rezo del Rosario hasta llegar a la Iglesia y la rifa de la «fanega de trigo»

Otro atractivo que nos ofrece esta festividad religiosa es el todavía conservado Rosario de la Aurora, que se repite todos los domingos del mes de octubre y en los que un grupo de hombres del pueblo, Los Campanilleros, van invitando desde antes del amanecer con sus campanillas, cantos y rezos a todo aquel que quiera sumarse. Cada domingo realizan un recorrido distinto hasta completar la totalidad de las calles del pueblo, y en el que cada casa que se abre a su paso ofrece una invitación de dulces y aguardiente.

Domingo 26 de octubre

Las celebraciones concluirán el domingo 26 de octubre con el Rosario de la Aurora, la Santa Misa por los hermanos difuntos y el recorrido de los Campanilleros.

Con esta programación, Paymogo se convierte durante todo el mes de octubre en un lugar de encuentro donde la devoción se funde con la cultura popular y la hospitalidad andevaleña.