La pequeña pedanía de Aracena que casi nadie conoce y parece sacada de cuento: «Una bella aldea que no te puedes perder»

La Sierra de Aracena es uno de esos lugares donde la naturaleza y los pueblos forman un conjunto que sorprende a cada paso. Bosques, arroyos y senderos que llevan de un pueblo a otro dibujan un paisaje perfecto para perderse sin mirar el reloj. Aquí abundan los rincones con carácter propio y una calma que invita a desconectar, ya sea caminando entre castaños o recorriendo alguna de sus muchas rutas.

Entre los ejemplos más conocidos están Valdelarco y Cortelazor, dos pueblos que muestran bien la esencia de la Sierra onubense. Sin embargo, además de ellos, existe una pequeña pedanía de Aracena que pasa desapercibida para la mayoría y que conserva un encanto especial. Un lugar pequeño, tranquilo y con un atractivo discreto.

Esta es la pequeña pedanía de Aracena que casi nadie conoce y parece sacada de cuento

Hablamos de Carboneras, una diminuta pedanía de Aracena que muchos pasan por alto y que, sin embargo, conserva un aire auténtico difícil de encontrar en otros lugares. Surgió junto al antiguo camino que llevaba hacia Extremadura y su nombre recuerda el oficio que desempeñaron sus primeros habitantes. Hoy, el pueblo mantiene esa estructura tradicional que caracteriza a las aldeas de la zona, con calles que siguen la pendiente natural del terreno montañoso y viviendas distribuidas alrededor del barranco de Carboneras, que marca el paisaje.

Imágenes de Carboneras, la pequeña pedanía de Aracena que casi nadie conoce y parece sacada de cuento descubrearacena.es / Aracena.es

Con apenas 130 habitantes, Carboneras ofrece una estampa muy reconocible de la Sierra, con calles empedradas, casas encaladas y el rojo intenso de las tejas árabes como contrapunto. Entre su modesto patrimonio sobresale la iglesia de San Antonio Abad, el edificio más representativo del lugar; de estilo mudéjar, se levantó en dos fases. A finales del siglo XV se construyeron el pórtico y los primeros tramos de la nave, con arcos apuntados, y ya en el siglo XVI se amplió el conjunto hasta completar la nave y el presbiterio que pueden verse en la actualidad.