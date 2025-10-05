El Recreativo de Huelva protagoniza con su triunfo un buen recorte en la parte alta de la clasificación

El Decano ganó 2-1 al Lorca Deportiva y le acompañaron los resultados de los rivales directos

Crónica Recreativo-Lorca: La primera victoria en casa llega a golpe de ambición (2-1)

Mario Asensio Figueras

El Recreativo de Huelva se ha colocado en la quinta jornada como tercero en la clasificación del grupo cuarto de la Segunda. Los tres puntos de la victoria ante el Lorca Deportiva de este domingo en el Nuevo Colombino le ha permitido alcanzar los 10 puntos en la clasificación.

Primero sigue el Extremadura con 13 puntos. Llegó a ir perdiendo pero empató finalmente 2-2 con el UCAM Murcia. Abrió el marcador el visitante Julito en el primer minuto, empató en el 12 Frodo y de nuevo marcó Julito en el 51. Ya en el 90 logró el empate Barace, un 2-2 que supone el primer tropiezo del conjunto extremeño.

Segundo en la tabla es el Club Deportiva Minera con mismo mismos puntos que el Decano, 10. Perdió en campo del Linares un duelo que llegó a tener 3-0 en contra. Marcaron Harper (m. 19) y Caramelo por partida doble (m. 26. y 35) y en una segunda parte mejor de los visitantes recortaron con los tantes de Galán (m. 53) y Omar (m. 68). Con este triunfo el Linares deportivo es cuarto con 9 puntos.

También están e puestos de playoff con otros 9 puntos el Puente Genil, misma puntuación que la Unión Atlético, sexta y fuera de los puestos de privilegios. En el duelo entre ambos empataron sin goles.

