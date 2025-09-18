Iván Marín da nombre a una peña del Recreativo un lustro después de su muerte

El tifo de la Grada de Animación recordando a Iván Marín en el estadio Colombino en el año 2020

La familia recreativista sigue creciendo. Este jueves 25 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, tendrá lugar la inauguración oficial de la Peña Recreativista Iván Marín, un espacio forjado desde el amor a un recreativista que, aunque ya no esté físicamente, continúa presente en cada victoria y en cada tropiezo del Decano del fútbol español.

El acto se celebrará en «El Polvorín del Ocio», ubicado en la calle Puebla de Guzmán, Nº18, y contará con la presentación del periodista Jesús Pulido, quien pondrá voz a un evento cargado de emoción y sentimiento. Una cita que marcará el inicio del largo caminar de esta peña, que se suma a las muchas que honran al Recreativo, con la particularidad de rendir homenaje a un recreativista que ahora anima desde el graderío celestial.

La Junta Directiva de la Peña Recreativista Iván Marín ha querido destacar que «este proyecto nace del corazón y del esfuerzo colectivo, con la firme voluntad de mantener viva la memoria de Iván y de seguir transmitiendo la pasión por el Recre. Nos sentimos orgullosos de aportar nuestro granito de arena a la gran familia del Decano».

Iván Marín ya tiene una peña del Recreativo con su nombre h24

La inauguración supondrá un merecido homenaje no solo a Iván, sino también a los miles de recreativistas que ya no están pero que continúan alentando desde el cielo, recordándonos que el Recreativo de Huelva es mucho más que un club: es sentimiento, identidad y unión.

Con este paso, la Peña Recreativista Iván Marín se incorpora al tejido social de la afición albiazul, reforzando los lazos que hacen del Decano una entidad única, con una afición que siempre estará presente en cuerpo o en alma.

Tifo en el Colombino

Iván Marín, seguidor del Decano y componente de la peña Bonacle, era un habitual no sólo en los partidos en el Nuevo Colombino sino en varios desplazamientos lejos de Huelva a lo largo de cada temporada, destacando por su simpatía, sencillez y carisma. Tenía sólo 42 años de edad y una maldita enfermedad se lo llevó en cuestión de días.

En el encuentro ante el Atlético Sanluqueño de Segunda B de la temporada 2019/20, apenas un mes antes de la irrupción del Covid-19 que paralizó el país, la Grada de Animación y el recreativismo le rindieron un sentido homenaje en el estadio albiazul.