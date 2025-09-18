La polémica medida de un restaurante de Huelva que afecta a los niños: «¡Algunos deberían estar en una cuadra!»

Un restaurante de Huelva ha generado una pequeña polémica en redes sociales a raíz de una curiosa nombra que no ha tardado en hacerse viral. Un usuario de TikTok llamado @volcan2980 ha sido el encargado de difundir el cartel en el que aparecía esta norma que afecta directamente a los padres que tienen hijos pequeños.

Según se indica en dicho cartel, los menores de 10 años no pueden entrar al restaurante. Se trata de una medida algo sorprendente que ha generado opiniones de todo tipo en redes sociales. Algunos usuarios defienden esta norma y otros, sin embargo, la ven muy poco apropiada, pues son muchos los padres que salen a cenar o almorzar en compañía de sus hijos.

El restaurante se encuentra en El Rompido

Como se puede apreciar en el vídeo, el restaurante que tiene esta norma es el O'Bistro, situado en la Avenida Playas de Cartaya en El Rompido. «Admisión a partir de 10 años», se puede leer en el cartel que está situado justo en la puerta del local.

«Deberían existir más restaurantes como este que no aceptan niños. Los padres se creen que están en su casa y los sueltan como hormigas», afirma el usuario que compartió el vídeo en redes sociales y que parece estar de acuerdo con la polémica norma.

El resto de los usuarios han respondido con opiniones de todo tipo. «Ese será el sitio al que no iré, ya que tengo a mi cargo personas con menos de 10 años», «Pues a mí me parece perfecto, hay niños que deberían estar en una cuadra», «A los que deberían prohibir la entrada es a los padres de los niños que no controlan a sus hijos», «Me parecen vergonzosos esos carteles», han sido algunos de los comentarios.

La legalidad de la norma

Con la Constitución Española en la mano, la norma establecida por el restaurante contraviene el artículo 14 que prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, como podría ser la edad.

Una opción que podría utilizar el restaurante para defender su norma sería alegar el derecho de admisión, aunque en este caso, conviene recordar que este derecho tiene ciertos límites en el aspecto legal y en ningún caso se puede utilizar de forma arbitraria ni para discriminar o vetar colectivos sin justificación.

Se trata de una norma polémica que, como suele ocurrir en estos casos, ha provocado cierta disparidad de opiniones. En cualquier caso, el restaurante es completamente libre de aplicar medidas de este tipo siempre que no incumpla con la legalidad.