Morilla ya dispone de Alberto López y Javi Castellano y dice que «Paolo Romero es un cañón de futbolista»

Pedro Morilla, el entrenador del Recreativo de Huelva, ha comparecido ante los medios en la sala de prensa del Nuevo Colombino después del entrenamiento y ha comenzado aludiendo a la lista de altas y bajas que tiene para la cita de este sábado a domicilio a partir de las 20.30 horas ante el Estepona en la tercera jornada liguera de la Segunda RFEF.

«Alberto López ya ha completado una semana entera de entrenamientos y hay que darle la enhorabuena al chaval porque no ha tenido un contexto fácil. Es un profesional como la copa de un pino y se ha levantado de una lesión que nadie quiere pasar. Es un gran futbolista, su trayectoria está ahí, y será un hombre importante para el Recreativo de Huelva esta temporada. Ojalá que no vuelva a tener otros percances. Está con todas las posibilidades para ir convocado ya este fin de semana», señalaba sobre el lateral zurdo granadino, que podría debutar esta campaña en Estepona.

Confirmaba Morilla cuatro ausencias para la cita en tierras malagueñas: «Pineau sigue de baja y con su proceso de recuperación. Malam Camará y Viedma no están con el grupo pero es posible que la semana que viene ya empiecen a hacer tareas con el resto de la plantilla y Roni sigue con su proceso de recuperación y todavía no está para entrar en la convocatoria. Va a depender de su evolución pero tiene una microrrotura fibrilar en el bíceps, así que como mínimo tiene que estar tres semanas de baja. Ya está haciendo tareas de fuerza. Este lunes hará 14 días desde que sufrió una lesión que dicen que suele tener una recuperación de unos 21 días aunque depende de cada cuerpo y de cómo vaya adaptándose al trabajo. No tiene dolor y va bastante avanzado, así que esperamos contar con él lo antes posible».

Y el que también podría debutar ya, al igual que Alberto López, es Javi Castellano. «Es un futbolista que está llamado a ser importante para nosotros. Es un cañón como profesional y persona. Hemos trabajado con él porque llegó prácticamente de cero sin hacer pretemporada desde que terminó en Grecia. Nos va a dar unas posibilidades distintas a las que tenemos en el centro del campo. Es un futbolista que, aparte de la experiencia que tiene, es distinto a los cuatro centrocampistas que tenemos, Vela, Romero, Mena y Bernal. Nos puede dar el equilibrio en esa posición pero ya está casi al nivel que queremos y podría entrar también en la convocatoria de este fin de semana», comentó el míster albiazul.

🗣️: “𝘊𝘰𝘯 𝘨𝘢𝘯𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘥𝘢𝘳 𝘶𝘯𝘢 𝘢𝘭𝘦𝘨𝘳𝘪́𝘢 𝘢 𝘭𝘢 𝘢𝘧𝘪𝘤𝘪𝘰́𝘯”



Mikel Llorente ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al #EsteponaRecre 📺#SeguimosSoñando pic.twitter.com/MIhcXxrlYG — C.D. Estepona (@CDEstepona) September 19, 2025

Morilla ni mucho menos quería poner como excusa las bajas. Al respecto, recalcó que «tenemos que adaptarnos a las circunstancias y a los jugadores que tenemos disponibles. No soy de quejarme mucho porque al final el fútbol es un deporte que conlleva riesgo de lesiones. Ya en la pretemporada los dos laterales izquierdos estuvieron fuera y ahora nos está ocurriendo eso con los delanteros».

También opinó en sala de prensa sobre Paolo Romero: «Es un chico joven con una cualidades impresionantes y que está en formación. Estamos trabajando con él para que le saque provecho a todas las virtudes que tiene. Es un futbolista inteligente que sabe moverse muy bien tanto por dentro como por fuera y sabe jugar entre líneas. Como futbolista es un cañón. En el fútbol español un ejemplo llamativo es Vinicius, que parecía que en una temporada no centraba ni marcaba a de repente romper en la siguiente. Sobre todo queremos que coja confianza en las situaciones de finalización. Cuando la coja será un futbolista que indudablemente jugará en categorías superiores».

Sobre la derrota sufrida ante el Puente Genil y la semana de trabajo, el preparador del conjunto onubense matizaba que «la semana ha ido muy bien aunque es indudable que después de una derrota las primeras 24 horas son de duelo. Descansamos el lunes y a partir del martes hemos limpiado las mentes y los chavales han estado muy bien predispuestos en la semana de entrenamientos y ya estamos dispuestos para jugar este sábado una nueva final ante el Estepona, que también es muy buen equipo. Quieren estar arriba. El año pasado jugaron 'play-off' y en esta ocasión querrán repetir como mínimo eso. Será otra batalla y tenemos los mimbres suficientes para ponérselo difícil y que los tres puntos caigan de nuestro lado».

Considera que el Estepona es uno de los gallitos de la categoría. «Espero un partido nuevamente complicado ante un buen rival que está hecho para meterse en los puestos de arriba. Tiene nuestro mismo objetivo de intentar ascender, cuenta con buenos futbolistas y es un equipo bien trabajado. Realmente en los dos partidos, aunque lleva un solo punto, mereció más. El Linares le empató en el minuto 92 y la Minera el otro día le ganó en el 91, así que es engañoso que sólo lleva un punto», avisó.

Mejorar en la finalización

A su juicio el Decano debe mejorar en la finalización. Así, argumentaba que «contra el Puente Genil perdimos y en el análisis postpartido hemos sacado 42 situaciones de centros al área, que son muchas, pero no estuvimos finos. De esas situaciones de ataque sacamos algunas ocasiones y creo que la derrota fue injusta. Por desgracia en el fútbol no siempre gana el que tiene más el balón sino el que aprovecha sus ocasiones y los detalles. El equipo fue reconocible y tuvimos innumerables llegadas por fuera y desequilibramos por dentro. Ahora tenemos un partido totalmente diferente y habrá que combatirlo con otras armas. Sí puedo decir que el equipo está muy preparado y capacitado a nivel futbolístico y anímico para competir y llevarnos el triunfo en Estepona».

Morilla no cree que la derrota ante el Puente Genil haya afectado anímicamente a sus futbolistas: «El equipo está muy mentalizado de lo que tiene que hacer y sabe el objetivo global de la temporada, pero hay que centrarse sólo en el próximo partido. A mí no me gusta evadir los pensamientos en el futuro y le intento transmitir a la plantilla que no nos centremos en la clasificación sino en el rival de turno y en trabajar en lo que nosotros hacemos bien. Estando bien podemos ganarle a cualquier rival del grupo».

Por último, sobre el apoyo de seguidores albiazules este sábado en Estepona, comentó que «para nosotros la afición del Recre es importantísima e impresionante. Que haya ya más de 13.000 socios es tremendo. El otro día perdimos y se quedaron aplaudiendo en la grada hasta que nos fuimos del campo. Los jugadores notan su apoyo y ojalá se vendan todas las entradas que quedan a pesar de la Magna Mariana».