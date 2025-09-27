Pedro Díaz: «No me voy con la sensación de haber sufrido en el Colombino»

Pedro Díaz, el técnico del Linares Deportivo, se mostró bastante satisfecho por la imagen dada por su equipo frente al Recreativo de Huelva, con el que empató (1-1) en el Nuevo Colombino. Considera que incluso el equipo jiennense debería haber logrado los tres puntos.

«No hemos venido aquí a encerrarnos ni a ser un equipo apático sino a intentar ir arriba. Evidentemente el Recreativo es un equipo con mucha calidad y por momentos nos ha metido atrás y nos ha dominado. Tienen un gran entrenador pero hemos sido valientes. Nos hicieron un gol de estrategia pero no nos vinimos abajo y luego en uno de nuestros robos llegó el penalti que desde lejos no lo veo muy claro aunque mis jugadores me han dicho que ha sido. Desde ahí seguimos apretando y si somos realistas en el cómputo global las ocasiones más claras las ha tenido el Linares«, apuntó.

«Si vienes al Colombino y piensas que no vas a sufrir durante al menos 10 ó 15 minutos estás equivocado porque te llevan. Es un rival muy bien trabajado pero nosotros fuimos atrevidos y tuvimos dos o tres ocasiones muy claras para habernos puesto por delante. Apretamos alto y acabamos en portería de ellos«, añadía en su valoración del choque Pedro Díaz.

Al entrenador del Linares le gustó la actitud de su equipo en un estadio tan difícil como el onubense: «Si quieres ganar en un escenario espectacular como éste tienes que ser valiente y atrevido. Si vienes como equipo pequeño a meterte atrás, al final caes. Yo personalmente no puedo montarme en mi autobús e irme a Linares habiendo perdido por 1-0 sin pasar de medio campo. Me estaría dando cabezazos contra el cristal. Podía haber salido mal pero hemos sido atrevidos. El partido ha salido como queríamos y tuvimos las ocasiones más claras para habernos llevado el partido«.

«Si le quitas el balón a un equipo tan grande sufre»

En la misma línea, Díaz concluía manifestando que «no me voy con la sensación de haber sufrido y de haber sacado tres balones bajo palos, pero el Recre lo ha intentado y por eso elogio lo que ha hecho mi equipo porque le hemos dificultado mucho el trabajo a grandes jugadores como Paolo o Antonio Domínguez. Cuando tú le quitas el balón a un equipo tan grande sufre. Repito que creo que las ocasiones más claras han sido del Linares. El Recre tuvo la posesión durante los últimos minutos sobre todos, pero las ocasiones claras han sido nuestras y si hubiésemos estado lúcidos arriba nos habríamos llevado el partido«.

Por último, sobre si el Linares es candidato a pelear por el ascenso, esgrimió que «si somos sinceros, porque yo sé el presupuesto que tenemos, te aseguro que somos el 13 ó 14 de la categoría. Pero nosotros nos rebelamos ante eso. Tenemos 25 futbolistas y un entrenador que tenemos mucha ilusión y queremos ser un candidato a pelear con esos grandes que tienen la obligación de ascender como campeón o de jugar el 'play-off'. Me siento muy orgulloso de lo que hemos creado y espero que sigamos en esta línea».