Pedro Morilla: «No hemos sido capaces de hacer el gol de la tranquilidad y hemos sufrido»

El Recreativo de Huelva se impuso 2-1 al Lorca con méritos para un marcador más amplio pero no lo logró y el técnico albiazul, Pedro Morilla, reconoció al término del encuentro en sala de prensa que el no sentenciar les llevó a sufrir al final.

«Hemos sido justos vencedores y hemos hecho méritos para no sufrir tanto, hemos dominado y generado ocasiones de gol, ellos nos han llegado una vez y nos han marcado. No hemos sido capaces de hacer el gol de la tranquilidad y hemos sufrido al final», declaró el entrenador sevillano.

No obstante, se mostró «muy contento por los jugadores», a los que dio la «enhorabuena», como a la afición porque «nos ha ayudado en los momentos finales». Reconoció que el partido fue «muy intenso y más con la calor que ha habido. Ha costado, sobre todo en los últimos minutos de la primera parte».

Señaló que por fin cumplieron con algo que tenían pendiente y era sumar de tres en el Nuevo Colombino. «Ya hemos ganado aquí y a seguir con la buena racha», expuso.

Cambios buscando competitividad

En cuanto a los cinco cambios que introdujo de inicio en el once, Morilla comentó que es buena señal que haya buen rendimiento en más de los once jugadores que salen y que hay que equilibrar también los esfuerzos y tener en cuenta las aportaciones de los jugadores que salen del banquillo.

«Es importante empezar con un once competitivo pero también tener balas en el banquillo, por eso les doy la enhorabuena a todos, los que han jugado de inicio y los que han salido desde el banco», reflejó el míster albiazul, que subrayó que «la competencia interna va a hacernos crecer en el equipo. Hay mucha competencia en cada puesto y todos están luchando en cada posición».