El Recre, a por la segunda victoria: estreno en casa ante una afición de récord

Con la inercia del buen arranque liguero en Almería y el aliento de una afición que sólo sabe darle alegrías a su equipo, el Recreativo de Huelva se viste de gala para su estreno en el Nuevo Colombino. El Decano recibe este domingo, a las 18.30 horas, al Puente Genil C.F. en un estadio con un ambiente que prevé magnífico, impulsado por los más de 12.000 socios que confirman, una vez más, que el recreativismo es el gran motor del club.

Para esta cita, el técnico Pedro Morilla ha tenido que hacer encaje de bolillos, especialmente en la delantera. La buena noticia es la recuperación de Antonio Arcos, que vuelve a una convocatoria tras superar sus problemas musculares y podría tener minutos. Sin embargo, los problemas se acumulan en ataque, donde la baja de Roni por una lesión muscular sufrida esta semana supone un serio contratiempo. A su ausencia se une la duda de Pineau, que, aunque recuperado, aún no tiene el ritmo de competición necesario.

El resto de ausencias las completan los ya conocidos Malam Camará y Alejandro Viedma, mientras que Javi Castellano sigue siendo duda al continuar con su puesta a punto particular. Ante este panorama, el cuerpo técnico vuelve a tirar de la cantera, y los jóvenes JuanAlmeida y PabloÉvora repiten en la convocatoria del primer equipo.

A pesar de los contratiempos, todo apunta a que Morilla no hará experimentos y apostará por un once muy similar al que venció la pasada semana. Así, Jero Lario estaría bajo los palos, con una defensa formada por Néstor Senra, José Carlos, Leo Mascaró y Dani Romero. En el centro del campo, Pepe Mena y Álex Bernal formarían el doble pivote, con Mario da Costa y Paolo Romero en las bandas. La responsabilidad ofensiva recaería en la mediapunta de Antonio Domínguez y la referencia de Caye Quintana.

Además, el partido llega con una buena noticia para los aficionados que no puedan acudir al estadio. El club ha cerrado un acuerdo con Teleonuba, que producirá y emitirá el encuentro tanto por TDT, con el equipo de comentaristas habitual, como por la plataforma de pago por internet Football Club.