Sebas López, técnico del Lorca: «Nos han sometido y hemos sufrido en un gran campo»

Sebas López, técnico del Lorca Deportiva, manifestó en sala de prensa tras la derrota por 2-1 ante el Recreativo de Huelva que «nos han sometido y hemos sufrido en un gran campo».

López reconoció que la superioridad del Recre fue manifiesta, tal y como esperaban, pero siguieron luchando. «El Recre tiene una plantilla muy amplia, con muy buenos jugadores y Pedro los puede utilizar según crea. Tiene muchos patrones de juego, puede jugar de distintas maneras y han acertado».

Del desarrollo del encuentro indicó que fue «el que esperábamos», escenario en el que eran conscientes de que los jugadores albiazules «nos iban a llegar mucho por banda». Explicó que «hemos sufrido aunque en la segunda parte hemos mejorado».

«El equipo ha intentado jugar, generar juego, hemos empatado pero luego nos ha llegado el penalti y aunque lo hemos intentado, no hemos podido», acabó señalando.