Alberto López: «Ha sido una etapa muy dura para mí»

El empate ante el Linares Deportivo en casa por 1-1 dejó un mal sabor de boca en el recreativismo, pero al menos se dio la alegría de ver jugar de nuevo a Alberto López. Tras encadenar desde la pasada temporada lesiones y molestias, no había podido tener continuidad y disfrutó en el Nuevo Colombino de unos minutos que le supieron a gloria.

«A nivel personal fue positivo poder completar los primeros 30 minutos tras mucho tiempo sin competir. Me encontré bien físicamente. Para mí fue importante y ya estoy centrado en aportar al equipo», explicó en rueda de prensa.

Reconoció el lateral zurdo que «ha sido una etapa muy dura para mí. Empiezo el año con una lesión de gemelo. Ya tenía experiencia en una lesión de ese tipo y es fácil recaer. Me precipité en los tiempos de recuperación y encadené más problemas físicos. Cada vez que intentaba arrancar con el equipo volvían las molestias».

«El aspecto mental influye mucho y he podido limpiar tanto la cabeza como fisicamente y me encuentro bien e inicio una nueva etapa», afirmó más feliz el jugador, que fue convocado para el duelo ante el Estepona y pudo jugar por fin, por lo que sintió «una alegría inmensa».

Esa alegría contrasta con la «frustración» que sentía la temporada pasada por «no poder ayudar al equipo en el campo». Además, reconoció que «jugar en casa significa el doble de orgullo para mí. Jugar en el Colombino tiene que ser un orgullo para todos».

Sobre cómo ha llevado los comentarios de que el puesto de lateral izquierdo quizás no estaba bien cubierto por las dudas acerca de su vuelta, Alberto López manifestó que «la realidad es que sí llega. Intento estar al margen y estar centrado en mí. Entiendo esa incertidumbre, porque también tenía la duda del rendimiento, que coincidió además con la lesión de Dani Romero y ves un agujero en el lateral izquierdo, pero agradezco al club la confianza y el apoyo que siempre me ha mostrado». Agregó que considera que «la posición está bien cubierta ahora que estamos los dos y a demostrar esa competencia dentro del equipo».

Buscando el cien por cien

«Para estar al cien por cien, creo que falta poco. Una de las cosas positivas es que he conseguido recuperar el nivel bastante rápido. Falta ese ritmo de la competición, el sentir que compites semana tras semana y acumular entrenamientos y la carga de trabajo. Pronto podré decir que estoy al cien por cien totalmente».

También lanzó un mensaje de tranquilidad sobre la situación del equipo, que aún no ha ganado en casa. «Siempre se genera ese ruido mental dentro del equipo se habla de tranquilidad. Esto está empezando. No estamos contentos con los resultados en casa, pero hay que mandar un mensaje de tranquilidad, de autoexigencia y autocrítica».

«Nos ha faltado dar ese paso hacia adelante y no ser contemplativos e ir a por el partido y guerrearlo. El domingo tenemos una nueva oportunidad y confiamos en poder sumar de tres», concluyó.