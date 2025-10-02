Este taller que se celebrará en Huelva es perfecto para parejas que quieran dejar atrás el estrés y reconectar de manera única

El próximo 3 de octubre, el estudio Momentum Yoga Studio de Huelva acogerá el taller grupal «Donde nace el nosotros», una propuesta de yoga en pareja que invita a dejar atrás el estrés y a reconectar de una forma distinta y profunda.

La actividad, con una duración de dos horas y media, combina el yoga en pareja con dinámicas de Gestalt, generando un espacio de encuentro donde se trabajan la confianza, la comunicación y el cuidado mutuo. No es necesario asistir en pareja romántica: está abierto también a amistades o a cualquier persona con la que se desee compartir la experiencia.

El taller propone redescubrir el valor de «cuidarse, dejarse cuidar y cuidar al otro», a través de la respiración, la presencia y el movimiento corporal consciente. Se trata de un enfoque que va más allá de la práctica física, fomentando la conexión emocional y la complicidad.

El yoga como vía de bienestar

El yoga es una disciplina milenaria que, además de mejorar la flexibilidad, la fuerza y la postura, favorece la gestión del estrés, el equilibrio emocional y la concentración. En su modalidad en pareja, añade un componente relacional que refuerza la confianza y el vínculo entre los participantes, convirtiéndose en una herramienta para fortalecer relaciones y disfrutar de un momento compartido.

Información adicional Dirección: Avenida de la Ría, 11, Local 2 (Huelva)

Centro: Momemtum Yoga Studio

Web: momemtumyoga.es

Reservas: 667 241 251

Plazas limitadas por parejas

Horario: de 18:00 a 20:30 horas

Fecha: 3 de octubre de 2025

Las plazas para este encuentro son limitadas y la inscripción poniéndose en contacto con María Jesús al 667 241 251.