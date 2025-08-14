Dos detenidos por vender drogas en las fiestas de Ayamonte

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por un supuesto delito contra la salud pública, al portar diferentes sustancias estupefacientes para su venta durante las fiestas de Ayamonte.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos se produjeron en la noche del 10 de agosto, cuando efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva (Usecic) que prestaban servicio para la prevención de la delincuencia en las fiestas de Ayamonte, principalmente para evitar problemas de orden público y para prevenir el tráfico y el consumo de drogas, observaron a un grupo de personas que parecían estar realizando un intercambio de sustancias estupefacientes, procediendo a su identificación y registro de sus pertenencias.

Droga intervenida y dinero

En dicho registro, a dos hombres se le incautaron varias dosis de cocaína, cocaína rosa 'Tusi', MDMA, y dinero en efectivo. A una tercera persona se le encontró una dosis de cocaína comprada previamente a los hombres.

Por todo ello, se procedió a la detención de los dos hombres, los cuales se encontraban «bastante nerviosos», y mostraron «cierta resistencia» al encontrarse probablemente bajo los efectos del consumo de alcohol y sustancias estupefacientes. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.