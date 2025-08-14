Narcotráfico en Huelva: Tres detenidos en Punta Umbría con armas, tres vehículos y una narcolancha

La Policía Local de Punta Umbría ha llevado a cabo recientemente una importante actuación contra el narcotráfico en el municipio que se ha saldado con la detención de tres individuos y la intervención de diversas armas blancas, un arma corta, dos dispositivos electrónicos presuntamente destinados a interferir comunicaciones, tres vehículos de alta gama y una embarcación semirrígida de alta velocidad, comúnmente conocidas como narcolanchas. La Guardia Civil colaboró en el dispositivo.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de julio cuando agentes de la Policía Local detectaron un vehículo de alta gama circulando por la localidad que levantó sus sospechas. Tras seguirlo, lograron interceptarlo en la explanada del recinto ferial, donde descubrieron una pistola oculta en la guantera y diversas armas blancas en el interior del vehículo.

Una narcolancha

En el mismo lugar se personaron otros dos vehículos de alta gama, uno de los cuales transportaba una lancha habitualmente utilizada para actividades de narcotráfico. Ante la magnitud de los hechos, los agentes solicitaron apoyo inmediato a la Guardia Civil. Se procedió a la detención de tres personas, que ya han pasado a disposición judicial junto con todo el material intervenido.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha valorado de forma muy positiva esta operación, al tiempo que felicita «a nuestra Policía Local cuyo trabajo no se limita solo a poner denuncias, como se desprende de esta rápida actuación» de la que se deduce «su compromiso constante en la lucha contra el narcotráfico, velando siempre por la seguridad de la ciudadanía que es en definitiva la función principal de su trabajo». Del mismo modo agradece «la eficaz colaboración de la Guardia Civil, que ha sido clave para culminar con éxito esta intervención».

Esta actuación se suma a otras recientes desarrolladas en la localidad, como la intervención de 177 garrafas con 4.500 litros de combustible en otro operativo contra el narcotráfico, evidenciando la firme apuesta del Ayuntamiento y de las fuerzas de seguridad por combatir este tipo de delitos en Punta Umbría.