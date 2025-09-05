Ferrera reaparece este sábado en Cortegana con los puntos frescos de su última cornada

El matador de toros extremeño Antonio Ferrera confirma su reaparición en la plaza onubense de Cortegana tras la jornada de Bayona donde sufrió una cornada. Este sábado, aún con los puntos frescos, toreará un encierro de Sobral junto a David Fandila, el Fandi y Manuel Escribano en un elenco con reminiscencias ochentera con aquel famoso cartel de los banderilleros.

De esta forma, siete años después, vuelve a la preciosa plaza onubense, el matador balear afincado en Badajoz y que ya ha expresado sus ganas de torear en este enclave de la Sierra. «Una plaza y un cartel que me hace especial ilusión, puesto que aquella tarde ante toros de la misma ganadería, logré cortar tres orejas bajo uno importante aguacero de verano. Tengo todavía alguna molestia y los puntos frescos, pero a los toreros cuando nos sentimos arropados, no nos duele nada durante la faena», según ha comunicado el propio matador al empresario Jorge Buendía.

Aquella tarde de la que habla el matador, quedará para siempre en la memoria de los aficionados puesto que Sobral obtuvo los premios a la mejor ganadería de la provincia y David De Miranda y Paco Ureña también consiguieron triunfar.

Cortegana vuelve de esta forma a ser referente a nivel nacional, con tres toreros que están en todas las ferias y la vuelta a la plaza de sus mayores éxitos de la ganadería portuguesa, pero de ganaderos muy andaluces, de Sobral .