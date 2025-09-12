Aracena celebra este fin de semana su Feria del Automóvil: se sorteará un Mini y habrá exposiciones de coches clásicos

Aracena se prepara para rugir con fuerza este fin de semana con la Feria del Automóvil Clásico, una cita que cada año reúne a cientos de amantes del motor y que en esta edición promete superar todas las expectativas.

La feria, organizada por el Club Cultural de Vehículos Clásicos Sierra de Aracena, abrirá sus puertas los días sábado 13 y domingo 14 de septiembre y contará ya con más de 300 inscripciones y la participación de 15 clubes de toda España. La organización espera incluso batir el récord de asistencia, tras los más de 4.000 visitantes que disfrutaron del evento el año pasado.

Vehículos desde 1915 y mucho más que ver

El gran atractivo será la exposición de coches clásicos, instalada en el pabellón, donde podrán contemplarse joyas de más de un siglo de historia, con modelos que datan desde 1915 hasta clásicos más recientes que siguen levantando pasiones.

Además, la programación incluye propuestas para todos los gustos. El sábado, a las 12:00 horas, se celebrará la ruta de camiones, una cita espectacular que cada año sorprende por el tamaño y la variedad de vehículos. El domingo será el turno del gran desfile de clásicos por las carreteras de la Sierra, una oportunidad única para ver rodar estas piezas históricas en movimiento y en plena naturaleza.

Un Mini 850 como premio

Pero sin duda, uno de los momentos más esperados llegará con el sorteo de un Mini 850, que tendrá lugar el domingo. Los visitantes podrán participar adquiriendo papeletas a tan solo 2 euros, con la posibilidad de llevarse a casa un pedacito de historia sobre ruedas.

Con ambiente festivo, motores encendidos y mucha pasión por los clásicos, Aracena volverá a convertirse en punto de encuentro para coleccionistas, curiosos y familias que buscan un plan diferente. Una cita que combina tradición, cultura automovilística y turismo en pleno corazón de la Sierra de Aracena.