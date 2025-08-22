La piscina natural de Huelva que muchos desconocen: se encuentra bajo una increíble cascada en plena sierra

Entorno de la piscina natural de Huelva que se encuentra bajo una increíble cascada en plena sierra

Además de sus conocidas playas, Huelva cuenta con multitud de piscinas naturales repartidas por su interior, ideales para refrescarse en verano. Y es que, en la sierra, arroyos y saltos de agua forman espacios tranquilos donde bañarse rodeado de naturaleza, lejos del bullicio de la costa.

Algunos de estos lugares son muy populares entre los onubenses y otros visitantes, como el Charco Malo, el Charco del Sapo o el Barranco de los Molinos, mientras que otros permanecen más escondidos, ofreciendo alternativas igual de interesantes para quienes buscan un baño en calma, sin multitudes y en entornos naturales.

Esta es la piscina natural que se encuentra bajo una increíble cascada

Al hilo de lo anterior, una de las piscinas naturales más impresionantes de la sierra de Huelva se encuentra bajo una cascada espectacular en el río Múrtigas, dentro del municipio de La Nava. Este río, que nace en Fuenteheridos, recorre todo el término de La Nava hasta adentrarse en el valle, uno de los rincones más frescos de la zona. A lo largo de su curso, el río forma varias pozas naturales a distintos niveles, ofreciendo espacios ideales para darse un baño tranquilo en plena naturaleza.

Esta piscina bajo la cascada destaca por su corriente más fuerte y su entorno de vegetación abundante, que proporciona sombra y un ambiente silencioso. Sus aguas cristalinas y frescas invitan a relajarse, darse chapuzones y disfrutar del paisaje sin agobios, convirtiéndose en un lugar perfecto para escapar del calor y conectar con la naturaleza.