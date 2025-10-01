Álex Carrasco: «A cualquier jugador le gustaría sentir esta presión»

Hay inquietud en la afición del Recreativo de Huelva porque el equipo albiazul no ha sido capaz de ganar en ninguno de los dos partidos que ha disputado en el estadio Nuevo Colombino.

En esta situación, los jugadores saben que tienen que dar el máximo para sumar el primer triunfo como local lo antes posible y el defensor Álex Carrasco es consciente de esa exigencia y la asume.

«A cualquier jugador le gustaría sentir esta presión», aseguró el lateral diestro en sala de prensa, donde manifestó que en este contexto «lo llevo bien. Me intento evadir de redes sociales y comentarios. Sabía que no venía a un club cualquiera, sino al Decano».

«Detallitos» que cuestan goles

Sobre qué le falta al equipo para ganar, opinó Carrasco que quizás se trate de que «el plan de partido que trabajamos durante la semana lo llevemos más a cabo». Reconoció que «por detallitos nos hacen goles y tenemos que cuidarlos, especialmente en defensa». No obstante, aseguró que el equipo está «trabajando muy bien y esperamos que este finde toque ya la victoria».

Insistió el defensor albiazul en transmitir «tranquilidad a la afición», pues recordó que estamos en la jornada cuatro y «queda mucha liga». «No vamos a ascender ya», apuntó. Consideró que «los resultados llegarán porque el trabajo, la actitud y el compromiso lo tenemos. Es cuestión de tiempo».

Rivalidad con Néstor Senra

Álex Carrasco ha venido saliendo en la segundas partes para ocupar el lateral derecho, donde está gozando de más minutos Néstor Senra. Sobre esta pugna por el puesto, comentó que «siempre estoy disponible para lo que decida el míster. Para jugar de titular, 5, 10 o 20 minutos» y agregó que «Néstor y yo tenemos una competencia sana y nos retroalimentamos para aportar lo máximo a la posición y el grupo».

«Físicamente me encuentro bien. Lo tengo fácil con los compañeros que tengo. Estoy suelto y tranquilo, con ganas de seguir aportando al equipo lo que necesite en cada rato, defender y atacar», expuso Carrasco.