ESTEPONA-RECREATIVO

Bonaque: «Ha sido un triunfo de equipo, de bloque»

segunda rfef

El defensa albiazul señala que tras la derrota en casa con el Puente Genil, «reaccionar así es de mucho mérito»

Estepona-Recreativo: el Decano sufre para sacar tres puntos de oro (0-1)

Las imágenes de la victoria del Recre en Estepona

Manolo Bonaque, durante el Estepona-Recreativo
Mario Asensio Figueras

Huelva

Manuel Bonaque, el indiscutible jefe de la zaga del Recreativo de Huelva, valoró positivamente la victoria del Decano por 0-1 en el campo del CD Estepona este sábado. Manifestó ante la prensa que «ha sido un triunfo de equipo, de bloque y después de una derrota en casa reaccionar así es de mucho mérito».

El futbolista onubense comentó, en declaraciones recogidas por Recre.org, que «hay equipos así que nos van a exigir al máximo y estos partidos se ganan así».

«En la segunda parte es cuando mejor hemos estado»

«Ellos venían con ganas de ganar y nosotros tras la derrota queríamos ganar. Se ha competido muy serio y en la segunda parte es cuando mejor hemos estado y más ocasiones hemos tenido y al final por cercanía a la portería nos merecíamos la victoria».

Sobre su compañero en el centro de la zaga en este partidos, José Carlos, Bonaque fue diplomático y destacó a todos sus posibles acompañantes. «Nos entendemos bien con Leo y José Carlos. Hay una competencia muy sana y eso va a hacer que el equipo compita y crezca».

