Una colisión en la H-30 sentido Huelva provoca el vuelco de un vehículo

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 12.30 horas en la circunvalación de la capital

El vuelco de un turismo junto a la glorieta de Cardeñas se salda con varios heridos leves

Tres heridos, dos de ellos menores, en una colisión múltiple junto a la rotonda de Cardeñas de Huelva

La H-30 permanecía afectada un par de horas después
La H-30 permanecía afectada un par de horas después dgt
M. Carmona

M. Carmona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La colisión entre dos vehículos en la H-30, en Huelva capital, ha provocado este lunes a mediodía importantes retenciones a la altura del Hospital Vázquez Díaz, en sentido al centro de la ciudad.

Según han detallado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Huelva24, la llamada de alerta se ha recibido alrededor de las 12.30 horas, informando del choque entre dos vehículos, concretamente en el kilómetro 11 de la citada vía.

Coche volcado

Según los alertantes, uno de los vehículos había volcado a consecuencia del impacto, con lo que hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, sin que por el momento haya trascendido si hay personas heridas.

El siniestro ha provocado importantes retenciones en la zona, teniendo que ser el tráfico regulado.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app