Una colisión en la H-30 sentido Huelva provoca el vuelco de un vehículo

La colisión entre dos vehículos en la H-30, en Huelva capital, ha provocado este lunes a mediodía importantes retenciones a la altura del Hospital Vázquez Díaz, en sentido al centro de la ciudad.

Según han detallado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Huelva24, la llamada de alerta se ha recibido alrededor de las 12.30 horas, informando del choque entre dos vehículos, concretamente en el kilómetro 11 de la citada vía.

Coche volcado

Según los alertantes, uno de los vehículos había volcado a consecuencia del impacto, con lo que hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, sin que por el momento haya trascendido si hay personas heridas.

El siniestro ha provocado importantes retenciones en la zona, teniendo que ser el tráfico regulado.