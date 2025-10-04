El vuelco de un turismo junto a la glorieta de Cardeñas se salda con varios heridos leves

Varias personas han resultado heridas de carácter leve este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en Huelva capital, que ha consistido en el vuelco de un turismo. El siniestro ha tenido lugar en la glorieta de Cardeñas, situada junto a la gasolinera del barrio de La Orden, en el acceso a la H-30. El suceso se ha producido sobre las 10.30 horas.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, en el accidente se han visto implicados dos vehículos, aunque no es posible aún determinar si el vuelco fue consecuencia de una colisión previa entre ambos coches o si se debió a una salida de vía.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios del 061. La Policía Local, a través de sus redes sociales, comunicó en un primer momento que el carril había sido cortado para facilitar la actuación de los servicios de emergencia. A esta hora, la circulación en la zona ya ha sido completamente restablecida.