Desmantelado un laboratorio con más de 400 plantas de marihuana en una finca de Hinojos

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana tipo 'indoor' que se ocultaba en una casa de campo en el término municipal de Hinojos. La operación se ha saldado con una persona detenida, que ya ha ingresado en prisión, y otras dos investigadas. En el registro, los agentes intervinieron un total de 455 plantas en su fase final de floración, así como una escopeta y munición.

La operación, denominada 'Condal 69 Deceptio', se inició a principios del pasado mes de mayo, tras detectarse un consumo eléctrico inusualmente elevado en la propiedad, lo que levantó las sospechas de los investigadores sobre la posible existencia de un cultivo interior de *cannabis sativa*.

Tras confirmar los indicios, el Juzgado de Instrucción nº 1 de La Palma del Condado autorizó la orden de entrada y registro. En el interior de la vivienda, la Guardia Civil halló un laboratorio clandestino con las 455 plantas, a escasos días de ser recolectadas, además de productos fitosanitarios y otros utensilios para su cultivo y manipulación. También se constató la existencia de un enganche ilegal a la red eléctrica, que suponía una importante defraudación económica.

El detenido, que cuenta con numerosos antecedentes por hechos similares, fue puesto a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión como presunto autor de los delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal. Las otras dos personas están siendo investigadas por su presunta implicación en un delito contra la salud pública. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La operación ha sido dirigida por el área de investigación de la Guardia Civil de Almonte y ha contado con la participación de la Usecic de la Comandancia de Huelva, el Puesto de la Guardia Civil y la Policía Local de Hinojos.