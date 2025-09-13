Un onubense, entre los españoles rescatados al hundirse un barco de capital gallego en Mauritania

El 'Tafra 3' tras el choque de otro buque en Mauritania

Un total de cinco personas están desparecidas en Mauritania después de que el buque factoría 'Right Whale', de 105 metros de eslora y bandera de Gambia, colisionase con un pesquero decapital gallego-mauritano, el 'Tafra 3' con pabellón de Mauritania. Entre los españoles rescatados se halla un operador de máquinas de Huelva.

El suceso se produjo a las 20.40 horas española de este viernes frente a la costa de Nouadhibou, en el norte de Mauritania, donde actualmente faenan otras embarcaciones de capital gallego, así como español.

A bordo del 'Tafra 3', construido en 2001, según han informado fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, iban 26 personas –tres de ellas españolas: dos patrones gallegos y el mencionado trabajador onubense– y fueron rescatadas 21.

Actualmente, hay cinco personas desaparecidas, todas ellas de origen mauritano. Los tres españoles fueron rescatados y, según ha informado la conselleira do Mar, Marta Villaverde, se encuentran en un hotel, alguno de ellos se recupera de heridas leves.

La colisión del buque 'Right Whale', de capital ruso, provocó una gran brecha en el costado de estribor del 'Tafra 3' –que, al parecer, estaba se encontraba en maniobra– lo que hizo que se hundiese de una manera muy rápida.

Asimismo, en la zona se encuentran diferentes barcos de capital gallego que colaboran en la búsqueda. Salvamento Marítimo solicitó a sus homólogos MRCC Mauritania la actualización de operaciones de búsqueda y están a la espera de recibir información sobre el operativo.

Por su parte, el consulado está en contacto desde el primer momento para facilitar todos los trámites necesarios para que puedan volver a España.