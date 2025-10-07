Noa muestra su transgresor tratamiento del color en el ciclo 'nueveMásuno en el UNO'

La artista onubense Noa inaugura este miércoles (20.00 horas) en el Restaurante Gran Vía Uno su primera exposición pictórica, 'Púrpura', una muestra que es la segunda entrega del ciclo 'nueveMásuno en el UNO'.

Tras reconocimientos en concursos de murales y de pintura al aire libre, tras haber realizado decoraciones de murales para el Ayuntamiento de Huelva, afronta con mucha ilusión este proyecto.

Dos obras de Noa H24

Bajo el comisariado de Adrián Hernández, Noa, que a sus 17 años ya ha conseguido dirigir muchas miradas sobre su obra, muestra cinco retratos «con una imagen y un tratamiento del color muy underground», indica el coordinador del ciclo.

A través de sus ojos

«Lo que más pinto son retratos. Lo disfruto más que cualquier otra cosa. Me gusta poder mostrar un poco del mundo interior de las personas, aquellas cosas que no dicen en voz alta, pero que se aprecian a través de sus ojos'', declara la joven artista.