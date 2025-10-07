A la venta las entradas del concierto de Niña Pastori en Huelva

La artista gaditana desplegará en el Palacio de Deportes Carolina Marín el espectáculo 'Navidad con Niña Pastori' el próximo 5 de diciembre

Niña Pastori en concierto
Niña Pastori en concierto EP

La inconfundible voz y el arte de Niña Pastori volverán a emocionar al público onubense el próximo 5 de diciembre de 2025, con su espectáculo 'Navidad con Niña Pastori', que se celebrará en el Palacio de los Deportes Carolina Marín. Las entradas ya están a la venta.

La artista gaditana invita a vivir una noche llena de sentimiento, donde los villancicos y los sonidos tradicionales de estas fechas se funden con su particular manera de entender el flamenco: elegante, profunda y cercana.

Cada canción se convierte en una historia contada desde el corazón, con la fuerza y dulzura que solo Niña Pastori sabe transmitir.

Un viaje emocional

Con este concierto, la artista propone un viaje emocional por la esencia de la Navidad, evocando los recuerdos, las raíces y la calidez de compartir la música en fechas tan señaladas.

Será una oportunidad única para disfrutar en directo de una de las voces más queridas y auténticas del panorama musical español. Una cita para dejarse llevar por la emoción y celebrar la Navidad al compás del arte más puro de Niña Pastori.

